Le Ministre de l'Éducation a officialisé le vendredi 6 septembre 2019 Le Port comme seule ville de la Réunion comme " cités éducatives ". La commune a donc partagé le communiqué de presse suivant, en réaction à cette labellisation.

"Ce dispositif s’inspire des actions de terrain et des pratiques innovantes des territoires engagés pleinement dans la réussite éducative de leur jeunesse. L’ambition est ici, de lutter contre les déterminismes et les inégalités sociales dans les quartiers prioritaires de la ville pour offrir les mêmes chances de réussites à tous.



Cette labellisation vient distinguer notre engagement en faveur de plus de justice sociale au Port. Nous avons, depuis quelques années déjà, entamé une démarche partenariale au travers du Plan Enfance Jeunesse afin de faire de l’Education notre priorité.



C’est d’ailleurs ce qu’a souligné le Ministre lors de sa visite récemment : " le label d'excellence Cités éducatives est attribué aux territoires qui montrent leur détermination à faire de l'éducation une grande priorité partagée sur de tels enjeux ".



Nous mettons tout en œuvre pour relever ce défi et permettre à chaque jeune Portois de s’épanouir dans un esprit d’excellence.



Avec le label " Cités Éducatives ", nous sommes reconnus au plan national pour avoir fait de l’éducation une priorité. Nous allons maintenant agir pour que cela soit une réalité.

Vive le Port qui réussit !"