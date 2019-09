Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Entre 300 et 350 coureurs sont attendus ce samedi soir 14 septembre 2019 au complexe sportif municipal (Cotur) du Port. Des participants qui tenteront de boucler dans les meilleurs délais les 10 km de la ville du Port. Cette course en nocturne organisée par l'OMS- l'office municipal des sports partira à 19h30 ce samedi de la rue des Sans Soucis. Une 17ème édition ouverte aux licenciés ainsi qu'aux non licenciés (des cadets aux vétérans) et avec une catégorie handisport.

