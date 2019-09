Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

La ville du Port organise un village Plant'ali, le 12 octobre 2019 de 9h00 à 18h00 au square Pierre Sémard sur le thème de la production végétale, la transformation de la plante pour une utilité de bien être, et beauté. Dans ce cadre, la commune lance un appel à candidatures pour les pépiniéristes, horticulteurs, tisaniers/herboristes, professionnels et artisans du bois, commerçant et artisans de produits naturels de bien-être et cosmétique

