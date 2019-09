La traditionnelle soirée de gala récompensant les meilleurs sportifs Portois se déroule ce vendredi 20 septembre au complexe sportif municipal. Pour cette 4ème édition du gala des sportifs, la soirée se déroulera autour de l'univers des astres. La ville du Port propose de suivre en direct cette cérémonie sur la page facebook " Ville du Port " à partir de 19h ce vendredi.

Cette année, 2 mentions spéciales sont décernées.



Patrick Araste sera récompensé pour l’ensemble de son parcours, couronné en juillet dernier par la médaille d’argent de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Honneur également aux 4 nageurs qui ont sauvé un père et ses fils de la noyade en août dernier. Milan Bouchon, Hugo Jeanne-Rose, Nicolas Bouhet, et Corentin Trinez, les 4 nageurs dont 2 de la Jeanne natation seront honorés pour leur acte de courage et de bravoure.

Enfants, jeunes ou moins jeunes, les sportifs mis à l’honneur ont brillé pendant l’année sur le plan mondial, européen, national ou régional. Ils représentent les disciplines suivantes : athlétisme, basket Ball, boxe française, canne de combat, escrime, football, gymnastique, handball, hockey, ju-jitsu, judo, karaté, lutte, moringue, marathon, natation, pétanque, rando sportive, tennis de table, sport adapté, tir à l’arc, voile, water-polo, futsal.



Plus d'informations sur le site de la ville du Port.