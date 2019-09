Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Pour fêter cette 36e journée européenne du patrimoine, la mairie du Port mise sur des activités ludiques et connectées ce dimanche 22 septembre 2019. Une balade guidée avec des indices et des rébus via une application, un circuit en vélo afin de découvrir les nombreuses oeuvres peintes par des graffeurs mais aussi la rencontre l'artiste GorG one, street artiste Réunionnais.

