Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans un décor inspiré des astres, des étoiles montantes du sport, des sportifs aguerris et des vétérans de 26 disciplines se sont réunis ce vendredi 20 septembre 2019 au complexe sportif municipal. 339 sportifs Portois qui ont brillé cette année ont reçu un trophée lors du traditionnel gala des sportifs. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire et des élus du conseil municipal et d'un parterre d'invités composé d'entraineurs, de présidents de clubs et de parents.

