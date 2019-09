Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Les deux jeunes avaient fait sensation lors de l'étape réunionnaise du championnat du monde qui s'était déroulée au Port le 9 juin dernier. Enchaînant les figures à la barre, ils avaient séduit les spectateurs et assuré le show dans cette discipline urbaine, très exigeante physiquement qui allie musculation, parkours, crossfit... Ce mardi 24 septembre 2019, Angelo Merion et Darice Gonthier participent à une compétition en Afrique du Sud, à Soweto pour représenter les couleurs de La Réunion et se rapprocher encore un peu plus de la Coupe du monde 2019 de street workout qui se déroulera à Hong Kong au mois de décembre et réunira l'élite mondiale de la discipline en provenance d'une quarantaine de pays.

