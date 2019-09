Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La convention contrat local d'éducation artistique (CLEA) entre la ville du Port et le rectorat est reconduite pour la période 2019/2022. La signature de la convention s'est faite ce lundi 23 septembre 2019 par Annick Le Toullec, adjointe en charge de la Culture et le Recteur de l'Académie de la Réunion, Vêlayoudom Marimoutou en présence de la Direction des affaires culturelles. A cette occasion, une prestation des chorales des écoles Raoul Fruteau et Georges Thiebaut était organisée.

La convention contrat local d'éducation artistique (CLEA) entre la ville du Port et le rectorat est reconduite pour la période 2019/2022. La signature de la convention s'est faite ce lundi 23 septembre 2019 par Annick Le Toullec, adjointe en charge de la Culture et le Recteur de l'Académie de la Réunion, Vêlayoudom Marimoutou en présence de la Direction des affaires culturelles. A cette occasion, une prestation des chorales des écoles Raoul Fruteau et Georges Thiebaut était organisée.