Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Sous ses airs folkloriques, le bras de fer est en fait une discipline à part entière. Avec des codes, des règles et des techniques. Ce samedi 28 septembre 2019, un concours est organisé par l'association Entre a nous à la Rivière des Galets entre 14h et 18h au centre social et culturel Farfar. L'occasion d'assister à une belle compétition, l'opportunité pour ceux qui le souhaitent de s'initier à la discipline, des démonstrations sont prévues avant le concours.

