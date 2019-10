Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

A l'initiative de l'association Coopération Humanitaire (ACH) 70 colis alimentaires ont été distribués ce samedi 28 septembre 2019 au Port. L'ACH a travaillé avec le Comité des Chômeurs du Port pour l'organisation de cette distribution annuelle de denrées alimentaires et de produits de première nécessité aux personnes défavorisées. Les bénéficiaires sont des personnes âgées de plus de 55 ans et des personnes porteuses de handicap ayant des revenus mensuels de moins de 800 euros.

