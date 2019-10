28 élèves de CM1 et de CM2 des écoles de la ville ont reçu ce jeudi 03 octobre 2019 leurs écharpes tricolores des mains du maire Olivier Hoarau et d'Annie Mourgaye, l'élue en charge de l'Éducation. Installation des conseillers municipaux Enfants pour la deuxième année. Porte-paroles des écoliers du Port, ces élus-enfants participeront à l'élection du maire-Enfant le 31 octobre prochain.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’autres élus de la ville, des directeurs d’écoles et des parents. Après avoir reçu les félicitations du maire, les élèves ont découvert et signé la charte du conseiller municipal des Enfants. Le conseil municipal des enfants est un outil éducatif qui permet un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge. Ils auront à gérer des projets avec un budget alloué au conseil municipal des Enfants.

Ce sera donc l’occasion pour eux de se familiariser avec les processus démocratiques et la gestion de projets en lien avec la communauté éducative. Les objectifs du conseil municipal des Enfants sont : responsabiliser les enfants, développer le savoir-vivre en société, la confiance en soi, les capacités d'expression, permettre aux enfants d'exprimer leurs besoins, les amener à faire des propositions constructives et maîtriser la langue à l'oral et à l'écrit.



Lors de cette matinée, les enfants ont pu visiter les locaux de la Police Municipale et le rucher de la mairie.