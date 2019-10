Dans le cadre de la semaine bleue, la Maison des Séniors de la ville de Le Port organisait ce mardi 8 octobre 2019 une journée d'animation, d'échange et de convivialité pour les seniors au Complexe sportif municipal. Objectif : donner plus de visibilité aux gramounes de La Réunion, tout en leur offrant une journée dynamique sous le symbole du sport, de la musique et du partage.

L'action menée au Port a aussi pour objectif de développer l'autonomie et de rompre l'isolement des seniors. Durant la matinée, des stands d'informations étaient mis en place, ainsi que des ateliers de prévention, de dépistage, de nutrition ou encore des massages... L'après-midi, lui, a été rythmé par des groupes de percussions et de chants, de danse, et de spectacles.

Ruphine Faivre fait partie de l'association de la Maison des Seniors : "on fait du fait-main, du sport, du yoga, de la zumba, de la marche... Il y a aussi des petites formations pour apprendre à utiliser internet. On fait des sorties et des repas partage."

La Maison des Seniors du Port compte environ 250 personnes. La semaine bleue leur permet d'exposer leurs oeuvres : "ça nous permet de danser un peu, de faire des activités et d'être visibles, nous les petites vieilles !"

Il y a de tous les âges, de 55 ans à plus de 90 ans. "On partage beaucoup de choses, on tisse des amitiés. La Maison des Seniors organise parfois des thés dansants, ou des sorties cinéma... ça nous permet surtout d'être ensemble, c'est important à notre âge." Ruphine tient d'ailleurs à remercier les 6 ou 7 encadrants, "très sympas" qui permettent aux gramounes de se retrouver toutes les semaines.

Natacha Laquia, présidente de la société Dialie spécialisée dans l'aide à la personne, propose de son côté "des activités ludiques pour les personnes âgées, comme le chamboule-tout, un petit parcours de plots avec une pomme de terre ou encore une pêche aux canards." L'occasion selon elle "de retomber en enfance, c'est une journée pour s'amuser !"

