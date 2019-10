Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 heures

Cet événement autour des plantes est organisé par le Village Titan avec la ville du Port. Rendez-vous le samedi 12 octobre de 9h à 18h au square Pierre Sémard pour découvrir les stands : production, création et décoration végétales, tisanes, produits transformés, produits de Mafate ... Découvrez aussi l'exposition d'art à la Friche "Pimp my deck" ou l'art de customiser sa planche de skate et une exposition guidée et commentée sur les arbres remarquables du Port. Animation musicale, espace restauration et jeux sont également prévus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cet événement autour des plantes est organisé par le Village Titan avec la ville du Port. Rendez-vous le samedi 12 octobre de 9h à 18h au square Pierre Sémard pour découvrir les stands : production, création et décoration végétales, tisanes, produits transformés, produits de Mafate ... Découvrez aussi l'exposition d'art à la Friche "Pimp my deck" ou l'art de customiser sa planche de skate et une exposition guidée et commentée sur les arbres remarquables du Port. Animation musicale, espace restauration et jeux sont également prévus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)