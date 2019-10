Ouverture des centres de loisirs ce lundi matin 14 octobre 2019 pour les petits Portois. Pour ces vacances d'octobre, 270 marmailles de 3 à 12 ans seront accueillis du 14 au 25 octobre sur le thème de la semaine créole.

Au programme tous les jours de 7h30 à 17h30 :



- Activités manuelles : chapeaux, tressage coco, fabrication de volcan avec du matériel de récup



- Activités culturelles : contes et légendes, jeux lontan, quizz musical, cuisine et littérature



- Activités physiques et sportives : grands jeux en plein air (balle aux prisonniers, tic-tac-boum, la marelle, course goni, course la roue)



- Activités de découverte environnementale : atelier de sensibilisation à la lutte anti vectorielle



- Sorties pédagogiques : mini sorties sur le territoire de la côte Ouest, visites de musées, parc de jeux…



Un grand rassemblement de tous les centres de loisirs est prévu le jeudi 24 octobre au Parc Boisé sur le thème des grands jeux et jeux lontan et en bois.