Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Coup de neuf dans tous les cimetières de la ville. Murs d'enceinte, portails, clôtures et sanitaires ont été repeints ces derniers jours par les agents du service technique et ceux affectés dans les cimetières. Les travaux comprennent également la matérialisation des tombes et la pose de panneaux des concessions à l'entrée de chaque feuille au cimetière Paysager. Le service Voirie se charge de la matérialisation des parkings. Parmi les autres travaux : le débroussaillage des allées, autour des tombes et du columbarium et la tonte du gazon des espaces verts.

