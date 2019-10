Les 22 et 23 octobre de 9h à 16h à la Halle des Manifestations du Port se déroulera le E-Port Gaming 2019, pour jouer des jeux sur ordinateur et sur console. La nouveauté cette année : la rencontre des métiers du jeu vidéo, du numérique et du multimédia. La conférence de presse de présentation a eu lieu ce vendredi 18 octobre en présence des élus de la ville et des partenaires.

Après le succès de la 1ère édition, la ville du Port en partenariat avec l'association AGAME, Insertion par l'Informatique renouvelle l’événement "E-Port Gaming". Point fort de cette manifestation : la rencontre des métiers du jeu vidéo, du numérique et du multimédia prévue le mardi 22 octobre de 9h à 15h pour tout savoir sur les opportunités d’emploi et d’insertion dans le secteur du jeu vidéo, du numérique et du multimédia.

Sur une quinzaine de stands le public pourra découvrir les entreprises, institutions et centres de formation et les métiers accessibles sur le territoire. La prévention des addictions sera aussi abordée.



E-Port Gaming 2019, c’est aussi et surtout une compétition de jeux vidéo. 350 gamers sont attendus sur deux jours pour s’affronter sur ordinateur et sur console : League of Legends 974, FORNITE, FiFa 2020 et Smash Bros Ultimate. Des "cash prizes" d’une valeur totale de 6300 euros récompenseront les vainqueurs.

Des places sont encore disponibles pour la compétition qui se déroule le mercredi 23 octobre. Inscription sur place. Sur la partie animation : concours de Cosplay (le 23 octobre 2019 dès 10h) et jeu en libre accès : Just Dance / Mario / Yu GI OH / Jeux péï : Lionel Darie Productions et Fantasy Ball d’Arnaud Bru/ Réalité virtuelle/ simulateurs de courses de voiture / une zone foot " réel " avec terrain gonflable pour un grand tournoi.



Les intervenants sur la rencontre des métiers du jeu vidéo, du numérique et du multimédia : Afpar, Agame, Collectif Bouftang, Epitech, Iloi, Initiative Reunion, Kolkoz, Lacoop.Re, MIO, Pole Emploi, Webcup, Asikoi, Conseil Régional, Initiative Réunion, Ville Du Port.

Rendez-vous dès 9h mardi 22 à la Halle des manifestations du Port pour E-Port Gaming 2019. Entrée libre et gratuite .