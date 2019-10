Des consultations gratuites, anonymes et sans rendez-vous... nouvelle édition des Rencontres notariales ce samedi 19 octobre 2019 de 9h à 13 h à la mairie du Port dans la salle du conseil. Ces rencontres permettent d'apporter des premières réponses aux nombreuses interrogations dans des domaines juridiques pour lesquels les notaires sont experts et forces de conseils.

Cette année encore, les Notaires de la Réunion se mobilisent pour l'organisation des Rencontres notariales. L'événement vise à faciliter l'accès au droit pour tous et complète ainsi les permanences qui se tiennent tout au long de l'année dans les chambres consulaires et de nombreux points d'accès au droit.



L'édition 2019 s'organise en partenariat avec de nombreuses mairies de l'île, dont celle du Port, ce samedi 19 octobre de 9h à 13h. Grâce à cette collaboration, l'événement sera pleinement au service de la proximité et de l’accessibilité juridique. L’an dernier, près de 800 consultations ont été enregistrées lors des Rencontres notariales.