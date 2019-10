Après avoir passé quelques jours sur le site de Tchernobyl , Jace, le père des célèbres gouzous, a souhaité faire découvrir au public les dessins réalisés sur site en mémoire aux nombreuses victimes. L'exposition " Let's make history " a débuté ce samedi 19 octobre et se déroule jusqu'au 8 novembre, du mercredi au samedi, de 16h à 20h au hangar D2. " Jace a passé quatre jours à Tchernobyl et en rend compte à travers 32 oeuvres originales.

Les peintures mettent en scène le gouzou dans le "no man's land" de la zone d'exclusion. Chacune des oeuvres rend compte de la mémoire du lieu, donnant vie aux ruines de Tchernobyl, en s’intégrant dans le paysage, sans le dénaturer.

"A travers ces peintures, je montre qu'avant la catastrophe, il y avait une vie avec des habitants qui ne se doutaient pas que du jour au lendemain, cet incident allait changer leur vie à jamais, et ce à tous les niveaux. Je veux aussi sensibiliser le monde sur ces gens qui, malgré les risques encourus, ont choisi de rentrer sur leur terre et regagner leur maison en acceptant les conséquences. A mon niveau, j'aime à penser que j'ai apporté à cette terre et à ces gens une lueur d’espoir, d’humanité et de joie " indique Jace.

Information au service Culture et Patrimoine de la ville : 0262428662.

