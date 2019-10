Cité concert continue sa tournée au plus près des habitants dans les quartiers de la ville. La 7ème édition de cet événement de proximité se déroule sur le boulodrome, du quartier Évariste de Parny ce vendredi 25 octobre de 15h à 23h.

Dès 15h le public pourra participer à la réalisation d'un mandala avec le concours de Box Vincent, un artiste professionnel. Il y aura également un stand d’information et de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles animé par l’ARPS et un atelier de démonstration et d'initiation de Zumba avec l'association Vien Bougé (18h30-19h30).

Les artistes des quartiers du Port pourront aussi s’exprimer sur la scène lors d’une partie " Open mic et freestyle ". Dès 20h, place au concert avec Junior et Addoul et DJ sebb, Tiison, Romanpy, Mederice, Aubin et Dimix Staya.



Cité concert, événement gratuit de la ville du Port, ce vendredi 25 octobre de 15h à 23h à Évariste de Parny.