Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Sur le boulodrome, du quartier Évariste de Parny, les habitants sont venus nombreux pour profiter de cet événement musical devant leurs portes ce vendredi 25 octobre 2019. Comme à chaque édition, l'ambiance est festive. Avec les titres 'Nou ariv' ou encore 'L'intéressant', la gommance d'Abdou, PLL et DJ Sebb ont eu du succès. Ils ont été acclamés par les habitants qui ont repris en choeur les succès. Aubin avec son incontournable 'met dans la joie' et Mederice assurent l'ambiance séga. Sur scène également les artistes Portois Dimix Staya et Romanpy.

