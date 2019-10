Le Port se pare de lumières. Pour célébrer Dipavali, un défilé haut en couleur et au rythme des tambours réunira une vingtaine d'associations ce samedi 2 novembre 2019. Rendez-vous dès 18h au complexe sportif municipal pour un défilé traditionnel avec chants, danses, chars et tambours qui accompagneront les participants tout le long de l'avenue Commune de Paris.

Le défilé se dirigera vers la Place des Cheminots où un podium sera installé. C’est là que le public pourra assister à des prestations musicales et des danses indiennes. Organisée par l'association Ganga Yamuna Dévie et le village Titan, cette fête de la lumière au Port sera aussi marquée par la tenue d’un village indien dès 14h sur la Place des Cheminots. On pourra y trouver des stands proposant de la gastronomie, des articles indiens et des jeux et structures gonflables et un espace restauration.



Dipavali au Port ce samedi 2 novembre : village indien à 13h30 Place des Cheminots et défilé à 18h au complexe sportif municipal.