Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Vendredi 01 Novembre à 06H11

Ce jeudi 31 octobre en présence du maire Olivier Hoarau et de conseillers municipaux, ils étaient neuf candidats à faire leur profession de foi pour convaincre les membres du conseil municipal des enfants. Gabrielle Marianne, 10 ans, élève de l'école Francis Rivière a transformé l'essai. Elle a été élue maire enfant du Port. Aujourd'hui, c'est fière et émue qu'elle arbore sa nouvelle écharpe, symbole de sa nouvelle fonction. Elle succède à Chelsy Jams et devient la 2ème maire enfant de la ville.

