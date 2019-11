L'arbre de vie du cimetière paysager du Port s'enrichit d'une nouvelle feuille. Les travaux se poursuivent à l'entrée est du Port pour livrer 216 nouvelles concessions aux Portois. Aujourd'hui le cimetière Paysager dispose de 2 580 places comprenant les tombes et caveaux et le colombarium.

Cette dixième feuille située à droite sur l’axe principal du cimetière, dans la continuité de la dernière feuille réalisée en 2013 sera entièrement complétée dans quelques semaines, après un chantier de 4 mois. Les travaux au coût de plus de 469 000 € comprennent une placette avec gradins, des murets et des murs de soutènement, de nouveau mobiliers notamment une borne fontaine, un bassin et un local poubelles. L’allée principale fait entre 2 et 3 mètres de large alors que les allées secondaires sont larges de 1,70m.



Le cimetière paysager inauguré en 1992 esquisse la forme d’un arbre dont les allées de circulation sont les branches qui mènent aux feuilles. Chaque feuille abrite les tombes du cimetière qui s’étale sur une superficie de 7 hectares. C'est en hauteur qu'on peut remarquer la forme particulière de ce cimetière. Sa conception a été faite de manière à intégrer les tombes dans un cadre verdoyant, propice au calme et au recueillement. Ce cimetière en forme d’arbre de vie, s’ouvre sur des pratiques religieuses très diverses, intégrant toutes les communautés. Il a été conçu selon un système d’aménagement évolutif, qui permet de réaliser les travaux au fur et à mesure des besoins.