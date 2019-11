Le coup d'envoi de la fête du village de la Rivière des Galets a été donné ce mercredi 6 novembre à 14h. Au programme animations, fête foraine et un concert tous les soirs. Rendez-vous sur la place du marché forain de la Rivière des Galets (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La fête du village est un projet porté par le centre cultuel Farfar avec la collaboration de l’Office Municipal des sports du Port et des associations de quartier dont le FC Rivière des Galets qui fête cette année ses 50 ans d’existence. L’objectif est de dynamiser le village et d’offrir aux habitants de la Rivière des Galets une animation d’envergure favorisant l’implication des habitants et des associations.



La fête débutera ce mercredi 06 novembre à 14h avec un thé dansant-bal orchestre sous chapiteau au centre culturel FarFar. En début de soirée et ce sera ainsi chaque soir du 06 au 11 novembre, place aux groupes de quartier et un concert à 20h. Black T, Abdoul et Dj Sebb lanceront les festivités le mercedi 06 novembre à 20h. Voici la programmation des concerts/spectacles :

8/11 : Mc Box, St Unit et Dj Awax

9/11 : Cedric Analyse, Miane, Emilie Ivara , Jean Bernard Oulédi

10/11 soirée maloya avec Lorysine, Heritaz Maloya, Band Makoalé, Destyn Maloya

11/11 : Ségael

Tout un programme au cœur de la Rivière des Galets pendant six jours avec également une fête foraine à compter du 6 novembre à 14 heures. Le public pourra profiter de manèges et autres attractions. Les horaires de la fête de la Rivière des Galets : 6, 9 et 11 novembre à 14 heures, 7 et 8 novembre à 18 heures et 10 novembre à 10h30.

A noter que le marché forain est annulé pour l'occasion.

