Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Face au chaos de Tchernobyl reconstitué par Jace au Hangar D2 du Port, certains élèves s'interrogent, d'autres avouent leur peur ou une 'impression bizarre'. Aux enseignants et accompagnateurs de rassurer les enfants et d'expliquer la démarche de l'artiste. Des interrogations parfois chez les plus grands aussi à l'image de ces collégiens allemands venus de Nuremberg en échange linguistique au collège Edmond Albius du Port. Jace a fait de cette exposition un enjeu crucial dans le rapport à l'histoire, à l'environnement, au rôle de l'art d'éveiller et de nourrir le sens critique.

