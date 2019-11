Le " Village Santé et Bien-être " accueille les Portois ce samedi 9 novembre de 9h à 11h30 au Foyer Zembrocaz, Allée Bir-Hakeim au Port. L'occasion de s'informer et pratiquer du sport ou tout simplement faire votre marché. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Village Santé et Bien-être propose une fois de plus de manger bio à petits prix. Prévoir vos sacs, pour trouver sur place fruits et légumes bio à 1€ le kilo.

Organisée par la SHLMR, cette journée sera animée par plusieurs partenaires et par l'association de quartier APQL avec le soutien de la ville du Port. Au programme : atelier de cuisine équilibrée, dégustation de fruits et légumes, activités physiques et sportives.