Du soutien pour le pié Zépinar du Port ! A l'ombre de ses branches, il a accueilli Morgane Lebon, la Miss Réunion 2019 venue expliquer ses motivations. Elle a placé son règne sous le signe de l'environnement et c'est tout naturellement qu'elle a déjà voté pour le pié zépinar. Elle l'a expliqué ce lundi 4 novembre 2019 lors d'une conférence de presse aux côtés du maire de la ville, Olivier Hoarau.

"Je suis heureuse d'être là. J’espère que le pié zépinar gagnera le concours de l'arbre de l'année" a fait ressortir Morgane Lebon. Elle invite tous les réunionnais à faire comme elle et à voter pour le pié zépinar.

L’école benjamin Hoarau a aussi été associée à ce rendez-vous. Cette classe de CM1/CM2 présente ce lundi a fait tout un travail sur les arbres remarquables. Dans le cadre d’un projet scolaire, les élèves doivent participer à plusieurs actions et ce lundi il s’agissait de se pencher sur l’aspect valorisation. Cette école apporte elle aussi son soutien à la candidature du pié zépinar.



Il reste un peu moins d’un mois avant la fin du vote pour désigner "L’Arbre de l’année", concours initié par l’ONF et Terre Sauvage. L’arbre emblématique du Port se distingue par sa dimension exceptionnelle : 15 mètres de haut et son histoire liée aux dockers. Le pié zépinar fait partie des trois arbres remarquables qui ont généré le plus de clics.