Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Jusqu'au bout, la Halle des manifestations aura été en effervescence. Une course contre la montre pour boucler les derniers préparatifs en vue du Supermotard. 160 camions de terre, 50 bottes de paille pour sécuriser le tracé, 80 bénévoles... Tout est prêt pour le grand retour du Supermotard dans la ville du Port ce dimanche 17 novembre avec une course inédite et un parcours intérieur et extérieur à la Halle des Manifestations et sur les routes environnantes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port.

