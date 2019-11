L'événement 'Les Terrasses de Mahy' est de retour ce jeudi 21 novembre 2019 de 17h à 22h rue François de Mahy au Port. La soirée du mois de novembre est placée sous le signe de l'Afrique et l'offre restauration s'enrichit. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce sont désormais 6 restaurants qui participent à cet événement : A l'abordage, le Romazava, La Petite Brasserie, le Boucanier, Le Calife et Wok & Cie. À l’initiative de la ville du Port en partenariat avec l’ACP (Association des Commerçants du Port), ce sera aussi une soirée spéciale mode qui vous attend. Au programme : défilé de mode à partir de 19h, concert DJ, musique afro-électro, hip-hop, danse africaine. Des démonstrations de danse et des initiations sont prévues entre 18h30 et 20h30

Dans le cadre de l’événement, le stationnement et la circulation des véhicules terrestres à moteur seront interdits ce jeudi 21 novembre, par arrêté municipal sur les voies suivantes:

- rue François de Mahy de 6h00 à 00h00 (portion comprise entre l’avenue de la Commune de Paris et la rue Evariste de Parny),

- rue François de Mahy de 6h00 à 00h00 (portion comprise entre les rues de Saint Paul et Evariste de Parny,

- rue de Saint-Paul, de 17h00 à 00h00 (portion comprise entre les rues Leconte de Lisle et François de Mahy).