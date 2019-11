Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Synergie Péi organise la première brocante de matériaux ce vendredi 22 après-midi et samedi 23 novembre à la Halle des Manifestations du Port en partenariat avec l'ADIR et des entreprises. Le principe est simple : les professionnels mettent à la vente des matériaux dont ils n'ont plus l'utilisation. Du bois, des fenêtres, des chutes de panneaux, des sanitaires, des lavabos, de la peinture...

