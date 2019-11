Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Cette 8ème édition du Défi Handicap aura été un franc succès ce dimanche 24 novembre 2019. Ils sont nombreux à avoir participé à cette journée : EHPAD, associations et personnes en situation d'handicap. Défi Handicap a été pensée pour eux. L'occasion d'amener au plus près de cette population des informations et la possibilité de découvrir des activités handisports et sports adaptés. C'est le complexe sportif municipal du Port qui a accueilli cet événement en présence de Karine Mounien, l'élue en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

