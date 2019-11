Ce vendredi 29 novembre 2019, la ville du Port met en place ses illuminations de fin d'année. Pour l'occasion, des restrictions de stationnement et de circulation sont à prévoir (Photo rb/www.ipreunion.com)

La circulation sera interdite de 17h00 à 00H00 sur les voies suivantes :

- Avenue de la Commune de Paris, portion comprise entre la rue du Général Emile Rolland et le rond-point de la Glacière

- Rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues Sadi Carnot et de la République, (sauf riverains), portion comprise entre les rues de l’Est et de la République

- Rue Chanoine Murat, portion comprise entre la rue Léon de Lépervanche et l’avenue de la Commune de Paris, (sauf riverains), portion comprise entre les rues Jeanne d’Arc et Léon de Lépervanche

- Rue du Général Emile Rolland (sauf véhicule de secours), portion comprise entre la rue Jeanne d’Arc et l’avenue de la Commune de Paris

Le stationnement sera interdit ce vendredi 29 novembre de 12h00 à 17h00 :

- Avenue de la Commune de Paris, portion comprise entre la rue du Général Emile Rolland et le rond-point de la Glacière

- Rue Chanoine Murat, portion comprise entre l’avenue de la Commune de Paris et la rue Léon de Lépervanche

- Rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues du Général Emile Rolland et Chanoine Murat

- Rue Général Emile Rolland, portion comprise entre la rue Léon de Lépervanche et l’avenue de la Commune de Paris

Le stationnement sera interdit ce vendredi 29 novembre de 17h à 00h :

- Rue Jeanne d’Arc, portion comprise entre les rues du Général Emile Rolland et Chanoine Murat.