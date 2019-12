Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 15 minutes

Dernier jour ce lundi 2 décembre 2019 pour voter en faveur du pié zépinar du Port. Nout pié d'bois participe au Concours du plus bel arbre de France et il fait partie des finalistes. L'objectif de ce concours est de valoriser les arbres remarquables du patrimoine français en proposant à tout individu ou groupe (famille, classe, école commune, entreprise, association...), de porter la candidature d'un arbre pour qu'il devienne "l'Arbre de l'année". En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, "le jury prendra en compte l'histoire même de l'arbre avec les hommes" commentent les organisateurs. Alors n'hésitez pas, votez pour nout pié d'boi, faires passer le message à votre familles, à vos amis et à vos collègues.

