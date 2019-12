Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Ce vendredi 6 décembre, la municipalité du Port a publié un arrêté portant sur "l'interdiction exceptionnelle des activités nautiques et de la circulation piétonne en bord de mer et sur les zones littorales". En effet, un épisode de forte houle est attendu ce week-end des samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019. Une vigilance forte entrera en application dès le samedi matin à 4h. L'arrêté municipal du Port prendra fin dès la levée de cette vigilance.

