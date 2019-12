Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Jusqu'au 15 janvier 2020, une exposition est organisé par le FRAC (Fonds Régional d'art Contemporain) et ouverte à tous au Port, dans laquelle il est possible de mieux comprendre l'art contemporain grâce à un parcours interactif, une scénographie originale et ludique. Parmi les activités qui attendent les enfants : colorier une photographie de Samuel Fosso, entrevoir les détails dans la peinture de Cristof Denmont, jouer au jeu des sept erreurs avec la pièce de Gabrielle Manglou... Une exposition appelée "Jeux d'artifice".

Jusqu'au 15 janvier 2020, une exposition est organisé par le FRAC (Fonds Régional d'art Contemporain) et ouverte à tous au Port, dans laquelle il est possible de mieux comprendre l'art contemporain grâce à un parcours interactif, une scénographie originale et ludique. Parmi les activités qui attendent les enfants : colorier une photographie de Samuel Fosso, entrevoir les détails dans la peinture de Cristof Denmont, jouer au jeu des sept erreurs avec la pièce de Gabrielle Manglou... Une exposition appelée "Jeux d'artifice".