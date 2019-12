Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Jeudi 05 Décembre à 16H25

Ce samedi 7 décembre 2019 de 9h à 11h30, le Village santé et bien-être s'installe sur le groupe d'habitations SHLMR Les Etoiles au Port. Organisé par la SHLMR et l'association Viv Ansamb 974 avec le soutien de la ville du Port. L'occasion de s'informer et de pratiquer du sport. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

