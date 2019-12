Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

La mairie du Port informe qu'en raison des fêtes et des jours fériés du 20 décembre, du 25 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 le marché forain de l'Oasis aura lieu le jeudi 19 décembre et ceux de la place des Cheminots se tiendront le mardi 24 décember et le mardi 31 décembre. Les horaires habituels de 5 heures à 12 heures restent inchangés (Photo rb/www.ipreunion.com)

