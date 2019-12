Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 8 heures

8 séances pour découvrir les plaisirs de l'eau et de la natation ! La ville du Port a proposé à 8 classes de CM1 et CM2 de s'inscrire dans un cycle d'apprentissage de la natation. Les élèves sont placés sous la responsabilité de 7 Maîtres Nageurs Sauveteurs (M. N.S.) de la ville qui assurent les cours et la sécurité. On a suivi les élèves des écoles Francis Rivière et Georges Thiebaut pour une séance de natation dans le lagon de l'Ermitage.

