Dans le cadre de la " fête du 20 desanm ", la circulation et le stationnement des véhicules (à l'exception des riverains, des véhicules de secours et de l'organisateur) seront interdits le vendredi 20 décembre 2019 dans plusieurs endroits de la ville du Port. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- De 8h00 à 00h00, Allée Bakoko, portion comprise entre les allées Zélindor et Ludger Landon.

- De 8h00 à 00h30, Cité RN4, rue Charles Fourier, portion comprise entre la rue Enrico Fermi et l’allée Fragonard. Une déviation sera mise en place par la rue Heinrich Finck vers les rues Charles Fourier et Faraday.

- De 06h00 à 00h00, Quartier Van Dick, rue André Suarez (portion comprise entre la ruelle du stade et le boulevard Tamatave)

Veuillez noter qu’une priorité de passage est accordée pour le défilé organisé le vendredi 20 décembre de 16h à 17h sur les voies suivantes : avenue du 14 Juillet 1789, boulevard de Tamatave, ruelle du Stade, rue André Suarez. Le début de cette priorité de passage sera signalé par une voiture " ouvreuse " de l’organisateur. Une voiture " balai " fermera le passage de la manifestation, clôturant ainsi la priorité de passage.