Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Marie Gatienne Cuvelier a fêté ce mercredi 18 décembre ses 105 ans, elle est la doyenne du Port. Née le 18 décembre 1914. La centenaire a 7 enfants, 12 petits-enfants et autant d'arrières petits-enfants. Elle vit au Port aux côtés de sa fille. Portoise d'adoption, cela fait plus de 70 ans qu'elle s'est installée dans la ville, Mme Cuvelier a également travaillé jusqu'à sa retraite dans la cité maritime en tant que secrétaire à la Chambre de commerce du Port. Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, elle a reçu la visite d'un représentant du conseil municipal et des membres de la Maison des séniors.

