Le centre-ville va accueillir du 20 au 24 décembre la manifestation " Noël au Port " de l'Association des Commerçants du Port (ACP). La course aux achats de fin d'année est bien lancée. Afin de faciliter votre stationnement, la ville du Port vous informe sur les parkings ouverts.

Double parking rue René Michel :

Un parking existant mais l'accès se fait désormais par la rue René Michel. Pour rendre plus lisible l’accès, la SIDR doit mieux baliser le chantier et améliorer le fléchage du parking depuis la rue Général de Gaulle et à l’angle de la rue de Lyon et la rue de Lille.

Au-dessus de la rue Saint-Etienne :

Cet espace qui est une zone de chantier va être libéré à compter du 19 décembre, rendant ainsi accessible cette seconde zone de parking provisoire pour la période des fêtes de fin d’année et jusqu’à la rentrée des congés du bâtiment en janvier 2020.

Cette nouvelle zone de parking a été aménagée en septembre comme alternative au parking occupé par les travaux. D’une superficie de 3 300m², elle offre 132 places juste au-dessus de la zone de travaux (rue de Lyon). Un cheminement sécurisé pour les piétons a été mis en place le long de l'Avenue des Chagos pour relier la zone à l’hyper-centre.

Parking Grand Marché : 121 places

Le parking du Grand-Marché dit " P3 ", entrée rue Mahé Labourdonnais dispose d'une capacité de 71 places. 2 autres parkings du Grand Marché ont une capacité de 50 véhicules, avec entrée rue Léon de Lépervanche et rue Jeanne d'Arc