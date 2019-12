Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Le Port qui réussit ! Le 15 décembre dernier, Clarence Mauree est monté sur la troisième marche du podium lors du Tournoi Excellence Minimes d'Amnéville. Le jeune homme issu du Dojo Portois et pensionnaire du Pôle Espoir de judo a bravé le froid métropolitain et s'est frotté aux meilleurs judokas de sa catégorie. Il s'est illustré lors de ce tournoi international qui a réuni près de 400 judokas des Pôles France, des Pôles espoirs et de plusieurs délégations dont le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Autriche et la Réunion.

