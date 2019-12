Suzette Fontaine a remporté le 1er prix du concours Jardins et balcons fleuris du Port. Marie-Claude Barbin se classe en deuxième position et Delphine Siduron complète le podium. C'est la troisième fois que ce concours est organisé. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie du Port (Photo mairie du Port)

"La remise des prix du 3ème concours Jardins et balcons fleuris s’est déroulée ce lundi 23 décembre 2019 à la pépinière municipale. C’est un jardin situé dans le quartier Satec 2 qui décroche le 1er prix du concours. Il s’agit du jardin de Suzette Fontaine et de son mari Daniel : poétique et reposant avec fontaines, poissons et une multitude de plantes ornementales, aromatique et fruitier invitant à la découverte de fruits et de tisanes lontan et un jardin suspendu fait de bouteilles en plastique dans un esprit de récupération.

À la 2ème place, le jardin aux essences rares et insolites de Marie-Claude Barbin. Le 3ème prix revient à Delphine Siduron pour son jardin soigné et expérimental avec préparation de boutures et potager. Grâce aux partenaires et à la ville du Port, près de 800 euros de lots ont été offerts aux lauréats. Les jardins avaient fait l’objet d’une visite du jury du concours au début du mois.

Organisé dans le cadre du Plan de l'Environnement et de la Propreté de la ville, ce concours entend valoriser les initiatives, favoriser les embellissements et le fleurissement des différents espaces, soutenir la mise en valeur végétale de la commune par les citoyens et encourager les pratiques respectueuses de l’environnement afin de sauvegarder la biodiversité. Pour rappel, la commune du Port compte plus de 180 hectares d’espaces verts publics, soit 47 m2 par habitant".