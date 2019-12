Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Du lundi 6 janvier au jeudi 23 janvier 2020 de 8h30 à 17h, le centre Farfar organise des bons plans vacances à l'école Eugène Davot Rivière des Galets. Les places sont limitées et réservées aux jeunes 6 et 17 ans. De nombreuses activités culturelles et sportives sont prévues (Photo D.R.)

