En cette fin d'année, Radjah et Mikaël accompagnés de Bruno Pichon, le directeur d'Agame, sont partis défendre l'association Agame à l'Assemblée nationale. Le trio est revenu avec, dans ses valises, le prix de l'insertion professionnelle. Un prix décerné dans le cadre du concours "s'engager pour les quartiers" initié par la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) et l'ANRU qui récompense des projets innovants et structurants qui ont un impact économique, social et environnemental sur les quartiers.

