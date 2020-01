Publié il y a 46 minutes / Actualisé le Vendredi 03 Janvier à 11H40

"Ti krator et ses amis" se donneront en spectacle au cinéma Casino du Port le mardi 7 janvier 2020 à 9 heures et à 15 heures. Cette date marquera aussi le début des manifestations et des animations proposées au public par le réseau de lecture portois dans les bibliothèques de la ville. "Les contes du mercredi" et "les après-midis jeux" sont ainsi programmés pendant ces vacances scolaires. La Nuit de la Lecture, le samedi 18 janvier sera l'un des temps forts de ces manifestations. Tout le programme est à retrouver ci-dessous (Photo Ville du Port)

