Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Les centres de loisirs du Port sont ouverts depuis ce vendredi 3 janvier 2019. Ces structures accueillent les enfants âgés de 3 ans à 12 ans pendant toutes les vacances scolaires. Cette année, les animations sont placées sous le thème "Cap sur la cité des arts". Ouverts jusqu'au 23 janvier les centres sont installés dans les écoles suivantes : Camille Macarty, Paule Legros (élémentaire) et Henri Wallon, Appolina Delpha (maternelle), Laurent Vergès, Benjamin Hoareau et Françoise Dolto, élémentaire et maternelle (Photo mairie du Port)

