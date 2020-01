La mer pour terrain de jeu... Vakans' dann Port fait la part belle aux activités nautiques ! Stage ou vakans nautik, les enfants inscrits profitent de la mer pour s'amuser tout en pratiquant plusieurs disciplines. Sortie en mer, plongée, voile ou kayak, le choix est possible dans le cadre des vacances à la Base Nautique des Mascareignes (BNM). les activités sont prévues jusqu'au 24 janvier.

Pour les enfants des écoles primaires et les collégiens, initiation à la mer par la pratique des activités de voile et de kayak dans la darse et à proximité du port Ouest. Pour les plus de 14 ans, place aux stages d’une semaine comprenant des plongées au Cap La Houssaye, de la voile au Port et en Baie de St Paul et du Kayak, le long des côtes portoises.

Vakans’ dann Port à la BNM, c’est du lundi au vendredi, de 8h à 16 h 30.

Pré-inscription et infos : basenautiquemascareignes@orange.fr ou 02 62 55 18 35.