Depuis le 3 janvier 2020, petits et grands Portois profitent d'un programme très varié proposé par la Ville et ses nombreux partenaires pour les vacances scolaires. Des animations sportives, culturelles, des sorties pédagogiques, des activités manuelles... Une riche programmation pour permettre à tous les quartiers de profiter pleinement de ces vacances estivales. (Photo d'illustration ville du Port)

Des activités nautiques sont au programme, telles que plongée voile et kayak du 6 au 24 janvier 2020. Retrouvez aussi plusieurs activités sportives jusqu’au 25 janvier. Les adolescents pourront s’essayer à l’accrobranche ou au karting du 8 au 22 janvier. Pour les plus jeunes, la ville du Port propose des séances de gymnastique avec acrobaties ou encore trampoline.

Le 18 janvier 2020 la Nuit de la lecture investit la commune du Port avec des livres à croquer, des spectacles de magie et des conférences interactives pour toute la famille. Sont proposées également des ateliers variés dédiés aux marmailles et des séances d’arts plastiques, de danse et de création jusqu’à la fin des vacances.

Le programme complet est à retrouver sur le site de la ville du Port.

