Les enfants du centre de loisirs de Farfar de la Rivière des Galets se sont rendus ce jeudi 9 janvier à la Friche au Port pour découvrir l'exposition "Jeux d'artifices". Destinée au jeune public, cette exposition a pour enjeu "de mettre le spectateur dans une position active" et faire "découvrir l'art contemporain" aux plus jeunes expique Tatiana Pachama la commissaire de l'exposition. Au cours de leur parcours, ils ont également pu participer à un atelier de photographies et de dessins.

